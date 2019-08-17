شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية ستخفض نسب البطالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تساهم فى خفض نسب البطالة، لافتا إلى أنها تعتمد على وضع الصناعات كثيفة العمالة بالمحافظات التي ترتفع فيها نسبة البطالة.
كما لفت متولى، فى تصريح له، إلى دور البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية فى تيسير الإجراءات على المستثمرين والمصنعين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر.
وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يتوجه وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الاستثمار الصناعى، مشيرا إلى أن الرئيس حريص كل الحرص على توطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.
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