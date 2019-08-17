رحلة استجمام تتحول لمأساة..غرق أب لثلاثة أطفال بشلالات “أوزود”. 

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الجمعة، في شلالات “أوزود ” إقليم أزيلال، بعدما جرفه التيار لعدم إتقانه السباحة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الهالك يبلغ من العمر 39 سنة، وينحدر من مدينة ابن جرير كان في رحلة استجمام رفقة أصدقائه صوب شلالات “أوزود”، تحولت لحادث مأساوي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية انتشال جثة الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية استمرت لساعات طويلة من البحث، حيث تمكنت هذه الأخيرة من انتشالها ونقلها إلى مستودع الأموات، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الحادث.

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وتشهد شلالات “أوزود” كل سنة تسجيل حالات عديدة للغرق، وفي كل مرة تتحول رحلات سياحية بين الأصدقاء إلى فواجع، خصوصا وأن الشلالات تتميز بتيارات مائية قوية.