الصويرة..احتراق حافلة لنقل المسافرين قادمة من اكادير – التفاصيل

اندلع حريق مهول، صباح اليوم السبت، بحافلة للنقل العمومي كانت قادمة من مدينة أكادير نحو مدينة الصويرة، على مستوى الطريق الوطنية بين جماعة سميمو وتمارس.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الحادث لم يخلف إصابات في صفوف المسافرين، في حين تم تسجيل خسائر مادية كبيرة في الحافلة، التي احترقت بالكامل مع إتلاف بعض أمتعة الركاب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سبب الحادث هو اصطدام الحافلة بسيارة أخرى، قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أدى الى إشتعال النيران بالحافلة.

هذا وقد حلت فور علمها بالخبر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بعين المكان، وكذا عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماذ الحريق.