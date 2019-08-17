أبطال إفريقيا.. بنشرقي يقود الزمالك لاكتساح ديكيداها بسباعية

قاد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، المنتقل حديثا إلى الزمالك المصري في الفوز العريض الذي حققه فريقه، على ضيفه ديكيداها إف سي الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، برسم ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح بنشرقي سباعية الزمالك من علامة الجزاء بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء، قبل أن يتسبب اللاعب ذاته في الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية حولها مدافع ديكيداها بالخطأ في مرماه إلى هدف في الدقيقة 27.

وعاد صاحب 24 عاما، 10 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني ووقع ثاني أهدافه الشخصية والخامس لفريقه، ليضع بصمته في الهدف السابع للزمالك، حيث كان وراء التمريرة الحاسمة التي اختتم من خلالها مصطفى محمد سباعية الفريق الأبيض في الدقيقة 80.