جديدة المكر: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة في الثلاثينات من عمرها في بلدة جديدة المكر إثر تعرضها لجريمة طعن بآلة حادة داخل منزلها، بعد ظهر اليوم الجمعة.
وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول وقوع جريمة طعن في جديدة المكر، ولم يكن سوى أمام الطاقم الطبي سوى إعلان مقتل المصابة متأثرة بجروحها الخطيرة.
وبحسب الشبهات، فإن رجلا في الأربعينات من عمره أقدم على قتل زوجته داخل منزلهما، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وقد اعتقلت زوج الضحية للاشتباه به بارتكاب الجريمة.
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