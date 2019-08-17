مصاب بإطلاق نار في باقة الغربية وسطو مسلح في معاوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب في الثلاثينات من عمره لجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها طفيفة، بعد منتصف الليلة الماضية.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وفي سياق منفصل، أقدم ثلاثة لصوص على اقتحام محل تجاري في بلدة معاوية وسرقة مبلغ من المال بالإضافة إلى علب سجائر تحت تهديد السلاح.
وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثة وأعمال البحث وراء اللصوص الذين فروا هاربين من المكان.
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