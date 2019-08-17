أخاء الناصرة يتعاقد مع مدافع فرنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، مع اللاعب الفرنسي، مامادو واغ، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروي 2019-2020 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ويجيد اللاعب مامادو اللعب في مركز الدفاع، وقد لعب في السابق بالدوري الفرنسي والسعودي.

وضم الفريق النصراوي في الفترة الأخيرة عدد من اللاعبين المجربين إلى صفوفه استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي الوشيك.

تجدر الإشارة إلى أن أخاء الناصرة يهدف للمنافسة على احتلال مركز في قمة لائحة الدرجة الممتازة، ومنه نحو حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة العليا.