الإرياني: استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف التحالف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:41 مساءً, 17 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض رحب معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني وعضو مجلس حكماء شباب اسيا، بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية.

وأضاف، نثمن عاليا دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة باحتواء احداث عدن، وندعوا الى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران

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