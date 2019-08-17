فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي غدا

تنطلق، غدا الأحد، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019.



وتستمر عملية التسجيل إلى الخميس المقبل 22 أغسطس/آب الجاري في 9 مراكز تتوزع على مختلف مناطق البلاد.

وتستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى 5 أيام، وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث يحق لمن توافرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

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وتتركز الشروط بأن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1994 وما قبله.

كما يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة الـ8 صباحاً حتى الساعة الـ3 عصراً.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 فسوف يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس في الـ25 من الشهر الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين التي تم توزيعها في جميع مناطق البلاد.