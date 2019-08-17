لحظة بلحظة.. "العين الإخبارية" تواكب السودان فرحته بالتوقيع على الوثيقة الدستورية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى وصوله إلى الخرطوم

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، مراسم التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية التي ترسم مستقبل البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويشارك زعماء ووزراء وممثلو العديد من الدول في حفل التوقيع النهائي على الوثيقة، التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المؤقت بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

وترصد "العين الإخبارية" لحظة بلحظة مراسم حفل التوقيع بالتوقيت العالمي "جرينتش":

13:12: تسليم وثائق المرحلة الانتقالية الموقعة في السودان إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان



13:10: اكتمال عملية التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

13:00: توقيع وثائق المرحلة الانتقالية بحضور ممثلين عن دول عربية وأفريقية والمجتمع الدولي

12:30: بدء مراسم التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية في السودان

12:00: وصول وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى السودان

Advertisements

11:49: وصول رئيس كينيا اوهور كينياتا إلى السودان لحضور مراسم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية

11:32: رئيس المجلس العسكري الانتقالي يستقبل ضيوف السودان المشاركين في حفل التوقيع

11:17: وصول رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة السودانية

11:05: وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة يصل إلى الخرطوم

11:00: وصول الرئيس التشادي إدريس ديبي

10:11: رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستن أركانج يصل إلى الخرطوم للمشاركة في حفل التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية

10:10: وصول الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين إلى العاصمة السودانية

10:05: رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت يصل إلى الخرطوم

8:40: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصل العاصمة الخرطوم للمشاركة في حفل التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية