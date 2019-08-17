وفاة 8 في حريق بفندق في أوكرانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دمار نتج عن حريق اندلع في فندق طوكيو ستار في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا يوم السبت

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت داخل فندق خاص في ميناء أوديسا بجنوب البلاد.

وأضافت الخدمة في بيانها أن الحريق شب بعد منتصف الليل بقليل، لكنها لم تذكر سبب الحريق أو عدد نزلاء الفندق وقت اندلاعه.

ويوجد في الفندق، واسمه طوكيو ستار، 273 غرفة.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق الذي امتد على مساحة ألف متر مربع تقريبا خلال ثلاث ساعات.