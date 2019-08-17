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انفجار قنبلتين داخل سوق الخضار في مخيم عين الحلوة

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع انفجار قنبلتين داخل سوق الخضار في مخيم عين الحلوة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت – وكالات – الخليج 365

انفجرت قنبلتين يدويتين، اليوم السبت، داخل سوق الخضار وسط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية.

وأعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني، في تقرير، أن انفجار إحدى القنبلتين أسفر عن إصابة لاجئ فلسطيني بجروح، وتم نقله إلى مستشفى النداء الإنساني في المخيم.

وأضافت أن دورياتها تحركت باتجاه مكان إلقاء القنبلتين، وباشرت تحقيقاتها، مشيرة إلى أن التحقيقات تتركز حول معرفة سبب إلقاء القنابل والجهات التي تقف وراءها.

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