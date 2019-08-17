الان تتابع انطلاق مراسم التوقيع النهائي للمرحلة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم – وكالات – الخليج 365
انطلقت في الخرطوم، اليوم السبت، مراسم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.
ويحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي، ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسا وزراء إثيوبيا أبي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية، وذلك في قاعة الصداقة بالخرطوم.
ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، بالأحرف الأولى، على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس (آب) الجاري.
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