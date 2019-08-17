قطريليكس يفضح محاولات قطر لتشويه جهود التحالف العربي

السبت 17 أغسطس 2019

تميم بن حمد

كتب متابعات_الخليج 365

كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك محاولات جديدة لتنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، لتشويه جهود قوات التحالف العربي فى اليمن، عبر نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب.



وأكد أن قطر وتنظيم الإخوان يحاولون تشويه صورة التحالف العربي بأكاذيب وافتراءات كثيرة حول دور الإمارات والسعودية في دعم الدولة اليمنية والجيش اليمنى، مبينا أن الإمارات لا تزال لاعبا في التحالف العربي، وهي مع السعودية بمثابة عينين في رأس واحدة.

Advertisements

وأشار إلى أن قطر تسعى للتأثير على الأوضاع في اليمن، والمنطقة بشتى الوسائل، من خلال اختلاق الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات والسعودية ومصر، موضحا أنه لن تنجح في هذا المخطط الخبيث.

من ناحيته، قال محمود كمال، نائب مدير المركز العربي الإفريقي: إن قطر من أكثر الدول التي تسببت في استهداف التحالف من خلال تسريبها لمعلومات عسكرية سرية تخصه قبل المقاطعة العربية أثناء مشاركتها فيه في البداية والتي نتج عنها مقتل جنود من التحالف وسقوط طائرات.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، أن شبكة تليفزيون العربي الجديد وقناة الجزيرة الشيطانية الإرهابية هما من يقومان بدور تعم تشويه التحالف العربي في اليمن للنيل منه خاصة بعد تحقيقه عدة انتصارات متتالية.

بينما قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن قطر تهتم ألا يحدث تقدم عربي في الملف اليمني تحديدًا وأن تظل اليمن بؤرة صراع مستمرة عبر دعمها للاخوان وللحوثيين وعبر الدعايات التي تبثها في الإعلام لإثارة الفتن وتشويه التحالف العربي.