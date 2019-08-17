شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلتين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيروت)انفجرت قنبلتين يدويتين اليوم (السبت)، داخل سوق الخضار وسط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية.
وأعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في تقرير أن انفجار إحدى القنبلتين أسفر عن إصابة لاجئ فلسطيني بجروح تم نقله إلى مستشفى النداء الإنساني في المخيم .
وأكدت قوات الأمن الوطني في تقريرها أن دورياتها تحركت باتجاه مكان إلقاء القنبلتين وباشرت تحقيقاتها .
واشارت إلى أن التحقيقات تتركز حول معرفة سبب إلقاء القنابل والجهات التي تقف ورائها.
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