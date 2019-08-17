شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية بالخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

تشارك مصر ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم (السبت)، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها في السودان، وذلك بالعاصمة الخرطوم.

ومن المقرر أن ينقل رئيس مجلس الوزراء المصري تهنئة الرئيس السيسي للمسؤولين في السودان بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.