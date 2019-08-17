شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: إسقاط الحوثي معركتنا الرئيسية.. ونثمن دور السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، والبنك المركزي، ومستشفى عدن.

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وأضاف الإرياني أنه يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية.

وقال الإرياني عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «نثمن عاليا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن، وندعو إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وأكد وزير الإعلام اليمني أن ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف معاناة الناس في عدن وجميع المحافظات المحررة وتنقل المواطنين بين المحافظات للعمل بشكل طبيعي ودون حواجز.