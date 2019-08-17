شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن سيطرتها على حريق محدود بمعمل شيبة للغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات".
وأكدت الشركة في بيان صحافي "أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث"، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.
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