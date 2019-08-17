السيسي لرئيس "الوطنية للزراعات المحمية" : أنت بتقبض كام؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: «محمد أنت بتقبض كام؟»، فرد قائلا: «بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم».

ليرد السيسي، قائلا: "محمد لو غمض بس في يوم ممكن يعمل 12 مليون جينه وأكثر".

وأتابع السيسي: "بسأله في يوم أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".

وتابع السيسي: "ممكن حد يقلي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللى يعمل كدا ملوش مكان بينا".

Advertisements

وقال السيسي: "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.