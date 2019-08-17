بو عاصي: فالوغا رافعة أول علم للبنان وحافظة أمانة العيش المشترك

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ خلال زيارته بلدة فالوغا الى أن "ميزة بلدة فالوغا التي تعني بالسريانية المقسم أو الموزع، وقد تكون هذه التسمية نتيجة موقعها الجغرافي ورمزيتها وميزة حضورها ومدى امتداده في محيطها، وإلى جانب كثرة وعذوبة ينابيع مياه عين السيدة وعين الفوارة وعين ​الصحة​ وعين الشرشارة، تبقى عيون فالوغا عنوان نبع ​المحبة​ والعيش معا بين أبنائها من مختلف انتماءاتهم الذين تجمعهم طيبة الجبل وصلابة ترابطه، ومحبة أهله وإخلاصه لبلدهم ومنطقتها ووطنهم ككل".

وشدد على أنه "كما كانت ​كنيسة السيدة​ اولى الكنائس التي بنيت في فالوغا العام 1847، كذلك كان من أهم المعالم الوطنية في فالوغا رفع أول علم ​لبنان​ي على تلال أرز فالوغا في منطقة عين الصحة بيد البطل المقدام جميل لحود في 23 أيلول العام 1943، وكرست بلدية فالوغا يوم 23 أيلول من كل عام للاحتفال برفع أول علم لبناني، واعتبرت ​وزارة السياحة​ هذا الموقع من المعالم السياحية في لبنان، وهي بالتالي حاملة أمانة راية الوطن وحافظة أمانة العيش معا فيه والمشاركة الدائمة بين أبنائه".