بطيش: الحكومة ملتزمة خفض العجز الى 7,6% ونملك القدرة على تحقيق ذلك

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني الى ان لقاء ​الحزب الاشتراكي​ ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ تعطي دفعاً كبيرا لأن الوضع السياسي ينعكس على الوضع الاقتصادي"، مشيرا الى انه يجب ان نفصل بين مشاكلنا السياسية ومسؤوليتنا لمعالجة المشاكل"، مؤكدا ان "هناك مشاكل بنوية اقتصادي"، متسائلا "أين الاستثمارات الاجنبية وما حجمها عبر خمسة وعشرين عاماً"، ومؤكدا أننا "سنلتزم في ​الحكومة​ بخفض ​العجز​ الى 7,6 % ونملك القدرة والارادة"،

واشار الى أن "ايرادات المرفأ زيدت لصالح الخزينة ونحن لم نقبل بالوضع الحالي"، لافتا الى أن "موضوع المرفأ يجب ان يوضع على طاولة ​مجلس الوزراء​ ونحن نقول انه يجب ان يكون مؤسسة عامة ويجب ان يكون هناك شفافية في المرفأ"، مضيفا: "ملف ​مرفأ بيروت​ سيفتح على مصراعيه وفتح ولن نسكت في هذا الموضوع"، مشددا على ان "التعرفة تختلف بين مرفأ بيروت و​مرفأ طرابلس​ وتختلف ما بين 44 و70% ولنا الحق أن نعرف ماذا يحصل".