الراعي: كسبنا مئة سفير سينشرون لبنان على حقيقته في العالم

لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له خلال تخريج الدورة السابعة من الاكاديمية المارونية الى اننا "كسبنا 100 سفير سينشرون لبنان على حقيقته في العالم"، متمنيا ان "تحمل هذه الدورة، باسم رامز جيلبير شاغوري، كل معانيها، لان جيبلير هو سفير حقيقي للبنان في كل محافل العالم وفي كل الاعمال"، مضيفا: "انتم تقدمون اجمل رسالة للبنان وصلاتنا ترافقكم".
بدوره الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الاب نعمة الله الهاشم توجه لاى الخريجين بالقول "انتم اليوم تتسلحون بالعلم والتاريخ والحضارة التي عمرها آلاف السنين، وهي الحضارة المارونية التي ارست قواعد لبنان والتي وصل قديسوها الى كل انحاء العالم"، مضيفا: "عودوا الى بلادكم وانشروا هذه المعرفة وكونوا رسلا حقيقيين للموارنة والمسيحيين واللبنانيين في العالم".
أما رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج فأكد أنكم "ستحملون المعرفة التي اكتسبتموها خلال الاكاديمية الى كل العالم"، مضيفا: "اليوم تتعرفون من 3 امثلة حية معنا كيف يمكن تمثيل لبنان في افضل صورة، انتم صورة لبنان، اذهبوا الى بلادكم وكونوا مبدعين".
وأضاف: "لبنان هو واحة حرية والموارنة هم اساس لبنان ولا لبنان بلا الموارنة"، لافتا الى أن "لبنان منبع القداسة والصلاة والايمان ومار شربل اليوم اكبر مثال، يزوره الناس من كل العالم ليشهدوا للايمان والحق، لا تخافوا فان الله معكم أينما ذهبتم. انشروا الحب في كل انحاء العالم".
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