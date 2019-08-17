الجمارك أحبطت 4 عمليات تهريب عبر الحدود البرية في العبودية

نصبت مديرية الجمارك بناء على توجيهات المدير العام ​بدري ضاهر​، عدة كمائن لعمليات تهريب عبر الحدود البرية في ​العبودية​، اسفرت عن توقيف 4 عمليات تهريب اهمها كمية كبيرة جدا من الدخان والمعسل الى جانب ادوية تنظيف منزلية وخضار. واحيلت المضبوطات والموقوفون الى ​القضاء​ المختص بجرم تبييض اموال.

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