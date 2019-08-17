السيد: يللي خربوا الدولة بالحرب ما بيعمروها بالسلم

اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​الدولة​ مأساة، مش معروف عمليا رأس من كعب، نحن من جيل ما قبل الحرب، ثم السبعينات والثمانينات، ثم ​الطائف​ من 1990 الى 2005، لم نشهد يوما حال التشتت والسوء واباحية ​الفساد​ والنهب وقلة اخلاق كثير من اهل الدولة كما تدهورت من 2005 لليوم، ويللي خربوها بالحرب ما بيعمروها بالسلم".

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