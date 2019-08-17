حبشي افتتح معرض سوق المنتجات المحلية في القاع

افتتح النائب ​أنطوان حبشي​، معرض سوق المنتجات المحلية لدعم الإنتاج المحلي وتسويقه في الحديقة العامة في ​بلدة القاع​ والذي تنظمه البلدية بالتعاون مع ​اتحاد بلديات راشيا​ وسوق الجنى في راشيا.

بعد النشيد الوطني وقص الشريط كانت جولة على سائر أقسام السوق وما يحفل به من منتوجات يدوية وزراعية ومونة وصناعات غذائية، وأشار حبشي في كلمة للمناسبة الى ان "ان العمل أساس للنهوض والتنمية"، مشددا على "دور السلطات المحلية سعيا لانماء المناطق وتعزيز ​الاقتصاد​"، وآملا في "ان تكون القاع ملتقى لكل اللبنانيين".

بدوره، شكر رئيس بلدية القاع بشير مطر، النائب حبشي واتحاد بلديات ​جبل الشيخ​ وسوق الجنى، لافتا الى "ان هذا النشاط يأتي في سياق دعم المزارع القاعي لتعزيز الاقتصاد والاستفادة من المنتجات و​الزراعة​ في القاع".