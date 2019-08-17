السيسي: البحيرات المصرية ستعود إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "سيعيد البحيرات المصرية إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا"، مشيرا إلى أن "الأراضي المستولى عليها لن يتم تقنينها قبل أن تدرس ملفاتها".
في تصريح له على هامش تدشينه اليوم مشروعا زراعيا يضم 1300 من البيوت البلاستيكية على مساحة 10 آلاف فدان، في أكبر مشروع من هذا النوع في المنطقة، ندد السيسي "بانتشار مزارع السمك في هذه البحيرات، مشددا على أن زمن هذه المزارع قد ولى"
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