البحرية الليبية تعلن إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي

أعلن المتحدث باسم ​البحرية الليبية​ أيوب قاسم، أن ​خفر السواحل​ تمكن من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة، موضحا أن "دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل نفذت عمليات الإنقاذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدة زوارق تابعة للبحرية".

ولفت قاسم في حديث لقناة "الحرة" أن "​المهاجرين​ من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى أنهم "نقلوا إلى مركز للإيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم".