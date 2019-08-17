انطلاق احتجاجات جديدة مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن انطلاق ​احتجاجات​ جديدة مطالبة بالديموقراطية في ​هونغ كونغ​، في اختبار كبير للحركة الاحتجاجية في أعقاب انتقادات لتظاهرة تخللتها أعمال عنف في مطار المدينة وسط تصاعد المخاوف إزاء خطوات بكين المقبلة.

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