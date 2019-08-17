انطلاق احتجاجات جديدة مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن انطلاق احتجاجات جديدة مطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، في اختبار كبير للحركة الاحتجاجية في أعقاب انتقادات لتظاهرة تخللتها أعمال عنف في مطار المدينة وسط تصاعد المخاوف إزاء خطوات بكين المقبلة.
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