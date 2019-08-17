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السلطات الهندية تبدأ بتخفيف القيود الامنية التي فرضتها على كشمير

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أشار مفوض التنمية في مدينة سريناغار أكبر مدينة في ​كشمير​ شهيد شودهاري في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "أعمال استئناف خدمات ​الهاتف​ الأرضي انطلقت والقيود سترفع عن معظم المناطق اعتبارا من اليوم، فيما تواصل المقرات الحكومية عملها."

وطمأن المسؤول سكان كشمير بالقول إن "المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء السلع وخزنها."

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