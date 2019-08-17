أشار مفوض التنمية في مدينة سريناغار أكبر مدينة في كشمير شهيد شودهاري في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "أعمال استئناف خدمات الهاتف الأرضي انطلقت والقيود سترفع عن معظم المناطق اعتبارا من اليوم، فيما تواصل المقرات الحكومية عملها."
وطمأن المسؤول سكان كشمير بالقول إن "المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء السلع وخزنها."
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الهندية تبدأ بتخفيف القيود الامنية التي فرضتها على كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.