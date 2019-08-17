تظاهرات جديدة في موسكو بعد شهر من احتجاجات المعارضة

تستعد ​موسكو​ لتظاهرات جديدة اليوم، وقد شهدت الأخيرة في سلسلة ​احتجاجات​ مستمرة منذ شهر، مشاركة عشرات آلاف المتظاهرين بعد إقصاء مرشحي المعارضة من ​الانتخابات​ المحلية.

وتعد المسيرات، التي تخرج كل سبت منذ الحكم بإقصاء مرشحي المعارضة في تموز الفائت، الأكبر منذ التظاهرات الحاشدة في 2011 ضد عودة الرئيس ​فلاديمير بوتين​ إلى ​الكرملين​ بعد توليه منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة بين رئاستين.