تظاهرات جديدة في موسكو بعد شهر من احتجاجات المعارضة

تستعد موسكو لتظاهرات جديدة اليوم، وقد شهدت الأخيرة في سلسلة احتجاجات مستمرة منذ شهر، مشاركة عشرات آلاف المتظاهرين بعد إقصاء مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية.
وتعد المسيرات، التي تخرج كل سبت منذ الحكم بإقصاء مرشحي المعارضة في تموز الفائت، الأكبر منذ التظاهرات الحاشدة في 2011 ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعد توليه منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة بين رئاستين.
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