مسيرة لمعلمي هونغ كونغ للمطالبة بوضع حد لعنف الشرطة ضد المتظاهرين

ملأ حشد من المعلمين في ​هونغ كونغ​ ساحة عامة في الحي المالي، مطالبين ​الحكومة​ بأن تلبي مطالب المحتجين وأن تضع حدا للعنف الذي تستخدمه ​الشرطة​ لتفريق المتظاهرين. وحمل كثيرون لافتات كتب عليها "احموا الجيل التالي" و"المعلمون من أجل مستقبل هونغ كونغ".

وتمر ​احتجاجات​ هونغ كونغ بأسبوعها الـ10، ولا تظهر أي علامات على التراجع. ومن المقرر عقد سلسلة من التجمعات ومسيرة واحدة على الأقل في نهاية هذا الأسبوع.

وتشمل مطالب الحركة الاحتجاجية استقالة زعيمة المدينة، وتنظيم ​انتخابات​ ديمقراطية وتحقيقا مستقلا في استخدام الشرطة للقوة.