المرصد: مقتل أمّ وأولادها الستة في غارات للنظام على شمال غرب سوريا

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​، عن "مقتل سيدة مع أولادها الستة جراء غارات لقوات النظام على قرية في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​"، مشيرا الى أن "قوات النظام قصفت قرية دير شرقي القريبة من مدينة ​معرة النعمان​ في جنوب إدلب، ما تسبّب بمقتل سبعة مدنيين هم سيدة وستة من أولادها، ثلاثة منهم دون سن الـ18، كما أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في ​حالات​ خطرة".

ومنذ نهاية نيسان، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذاً، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي، تسبب بمقتل أكثر من 850 مدنياً، وفق المرصد.