بدء مراسم التوقيع على الإتفاق الإنتقالي في السودان

بدأت في هذه الأثناء مراسم التوقيع على الإتفاق الإنتقالي في ​السودان​، الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني. وقد وصلت عدة للوفود للمشاكرة في الإحتفال، وفود من دول عربية وأفريقية والاتحاد الأوروبي.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهراً.

وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب، ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في نيسان بعد 30 سنة من الحكم.