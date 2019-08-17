أكد مصدر سعودي لوكالة "رويترز" أن "الحوثيين نفذوا هجوما على حقل الشيبة، إلا أن إنتاج النفط الخام والعمليات في الحقل لم يتأثرا بعد الهجوم"، مشيرا الى أن "محطة للغاز تضررت على نحو طفيف نتيجة الهجوم وتم إخماد حريق".
وشدد المصدر على أن "لا تأثير على الإطلاق على الموظفين ولا إصابات"، مرجحا أن "يكون الهجوم نفذته 3 طائرات مسيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سعودي لرويترز: إنتاج النفط في حقل الشيبة لم يتأثر بعد هجوم الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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