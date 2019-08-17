شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع يجهز لاحتفالية ذكرى رحيل رفعت السعيد الثانية ويعرض مؤلفاته عن الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز حزب التجمع، احتفالية لإحياء الذكرى الثانية للراحل الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، والتى تشمل على عقد عدد من الندوات، وإقامة معرض عن كتاباته المختلفة سواء كانت مؤلفات أو مقالات.

وقال عبد الناصر قنديل، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب يجهز لاحتفالية لإحياء ذكرى الدكتور رفعت السعيد، وعقد ندوات من المقربين وأصدقاءه والمفكرين، للمناقشة حول كل ما يتعلق بكتاباته وخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجماعة الإخوان، مؤكدا أن الدكتور رفعت السعيد كان واحدًا من أشد المعارضين لفكر الإخوان الإرهابية، وكان يؤكد دائمًا أنهم يسعون للفتنة الطائفية وتخريب مصر.

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وأضاف المتحدث باسم التجمع، فى تصريح له، أن رفعت السعيد ترك مؤلفات عديدة تحكى عن مواقف السعيد الحقيقية ونضاله من أجل مصلحة الوطن، وتحكى عن مسيرته وحبه للوطن، مؤكدا أنه أول من حذر من جماعة الإخوان الإرهابية، وأول من كشف مخططاتها الإرهابية، ورفضه لتوليها الحكم، بالإضافة أنه ظل محاربا ويواجه هذه الجماعة فى ظل تحكمها، لأنه كان لا يعرف إلا مصلحة الوطن، بالإضافة إلى المعارك السياسية التى خاضها طوال تاريخه.

وتحل الذكرى الثانية لوفاة السياسى البارز ورئيس حزب التجمع السابق الدكتور رفعت السعيد، والتى توافق يوم 17 أغسطس.