شكرا لقرائتكم خبر عن قصة المقام الذى يعيق محور المحمودية..نائب الإسكندرية يشرح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية يبذلون جهودا كبرى فى المشروعات القومية والمحاور الهامة التى تخدم المواطنين فى محافظة الإسكندرية، ومن ضمن هذه المحاور الهامة محور المحمودية الجديد، لافتا أن هذا المحور يخدم أكثر من 6 ملايين مواطن سكندري.

وأثنى عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس السيسى، حول أن محور المحمودية يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بسوق الحضرة، لافتا إلى أن هناك مخطط لإقامة سوق أخر مكان هذا السوق، مطالبا بضرورة افتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور دون وقوع أى أضرار للمتواجدين فى السوق، من خلال بناء سوق جديد ، والمشكلة الثانية ، هى أحد المساجد ، موجود به أحد المقامات ويعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة ، مؤكدا أن جميع النواب تحدثوا من قبل فى هذه المسألة ولاقت خطوة إزالة هذا المقام ترحيبا من الأهالى من أجل استكمال المحور الذى يخدم المواطنين.

Advertisements

وتابع أن جميع نواب الإسكندرية ، أكدوا أن المصلحة العامة تحتدم ذلك، ولا يوجد أى ما يمنع من إزالة المسجد الذى يتخدم مقام من أجل استكمال عمل المحور وافتتاحه لخدمة المواطنين فى الاسكندرية، لافتا أن هذا المسجد يتبع أحدى الجميعات الشرعية .

وتناول الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة أحد المساجد، موجود به أحد المقامات الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، وأن ذلك لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، موجها بضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.