شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع الصوب الزراعية ترجمة حقيقة لفكرة "غذاؤنا من صنع أيدينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، المشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، بأنها ترجمة حقيقة لفكرة "غذاؤنا بأيدينا".

وقال "السيد" فى تصريحات لـ"الخليج 365" :" هذا المشروع حلقة جديدة من المشروعات القومية ويعتبر أعجاز حقيقى قامت به الدولة المصرية، وأكثر شيء أسعدنى كثيرة عندما صرح الرئيس السيسى بأن مصر ستكون ثانى دولة على مستوى العالم فى فكرة الصوب الزراعية وإنتاج البذور".

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وأكد أن ما يحدث اليوم فى مصر من افتتاح مشروعات قومية، لا يأتى من فراغ بل نتيجة تخطيط وعمل وجهد عظيم جدا، مشيرا إلى أن مشروعات الصوب الزراعية توفر الكثير من فرص العمل، مضيفا :" مصر كانت تعانى من ارتفاع نسبة البطالة التى وصلت لـ13% لكن وفقا للبيانات الرسمية تراجعت لـ7.5% وهذا التراجع جاء نتيجة المشروعات القومية التى تستوعب نسبة كبيرة من العمالة".

وأوضح اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، أن مشروعات الصوب الزراعية تؤمن احتياجات الشعب من الغذاء، ومن المتوقع أن يشهد عام 2020 انتاج مصرى لبذور البطاطس وهذا أرقى أنواع الزراعات، و ترجمة حقيقة لفكرة نزرع من نأكل، فالحكمة الشعبية تقول من امتلك فأسه ملك رأسه فحال اعتمادنا على أنفسنا فى انتاج غذاؤنا نكون قادرين على اتخاذ القرارات دون أى تبعية لأى أحد، ويكفى أننا ننتج غذاء آمن ليس فيه مبيدات".

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى افتتح اليوم 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، وتأتى الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.