شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الوطنية التونسية: الإخوان يكفرون الممتنعين عن انتخاب مرشحهم للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منذر فقراش عضو الحملة الوطنية فى تونس، عن تشويه حركة النهضة – إخوان تونس- للشخصيات الرافضة دعم عبد الفتاح مورو مرشح الإخوان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبرتهم خارج دائرة الإسلام أى كفار.

وقال "قفراش" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إن جماعة الإخوان بدأت ألاعيبها المشبوهة وتجارتها بالدين، وقد شن شبابها حملة كبيرة داخل تونس، مفادها أن من ينتخب أى مرشح غير مرشحهم فهو كافر".

وأشار "قفراش" إلى أن ما تفعله إخوان تونس يشبه لحد كبير ما فعلته من قبل داخل مصر، وخاصة فى مسألة التجارة بالدين وتهديد عوام المواطنين بأنهم سيرتكبون مخالفات حال عدم انتخاب مرشحيهم، مؤكدا أن إخوان تونس سيواجهون نفس سيناريو إخوانهم فى مصر.

Advertisements

وتوقع "قفراش" أن يفوز وزير الدفاع المرشح لانتخابات الرئاسة عبد الكريم الزبيدى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا :" يتمتع الزبيدى بشعبية كبيرة داخل وخارج تونس، كما أن إعلانه – أى الزبيدى- بفتح ملفا التنظيم السرى للإخوان سيزيد من شعبيته داخل تونس".

وتعهد المرشح الرئاسى فى تونس عبدالكريم الزبيدى بفتح ملف الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التى ضربت البلاد عام 2013 فور فوزه فى الانتخابات المقرر تنظيمها 15 سبتمبر المقبل.

قدم الزبيدى جملة من التعهدات حالة فوزه بالرئاسة منها تقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية، ومراجعة الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات، وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها بحد زمنى أقصاه 25 يوليو 2020.