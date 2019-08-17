طلاب الدور الثاني بالثانوية في الدقهلية يؤدون الامتحان أمام 17 لجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية داخل 17 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية، بإجمالي ٤٦٨٣ طالبًا وطالبة.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية:"جرى عقد بروتوكول تعاون بين مديريات الأمن والصحه والكهرباء لتوفير كافة الخدمات في أثناء فترة الامتحانات.

‎وأوضح أنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلاب أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب.

‎وشدد وكيل الوزارة على ضرورة سرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لسرعة حلها على الفور مشيرا إلى جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال مراقبي اللجان وتوافر كافة سبل الإقامة الجيدة.