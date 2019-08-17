200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد يؤدى اليوم السبت 202 طالبا وطالبة بجنوب سيناء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018 / 2019. ويؤدي الطلاب الامتحان داخل 6 لجان بالإدارات التعليمية بمدن رأس سدر وأبورديس والطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع. وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب مشيرًا إلى أنه جري تزويدها بعدد من المراوح ومبردات المياه وتواجد أطباء إضافة إلي تمركز سيارة إسعاف مجهزة علي أعلى مستوى خارج كل لجنة. وقال وكيل الوزارة إنه جري نقل أوراق الامتحانات لجميع اللجان وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة والقوات المسلحة.

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