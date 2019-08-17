تراشقوا بالحجارة والزجاج.. إصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطر رجال مباحث قسم شرطة الشرابية على مشاجرة نشبت بين عائلتين نتج عنها إصابة 8 أشخاص، نتيجة للتراشق بالحجارة والزجاجات والتعدي بالضرب، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالي بمشاجرة ومصابين بشارع أبو خليفة دائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة بالمنطقة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وتمكن النقباء حسام أيمن وعلي سلطان وعمر الداوودي وإسلام فهمي، ضباط مباحث القسم من ضبطهم وهم "أحمد. د"، 36 سنة، عاطل، مصاب بجروح في البطن والرقبة، "أكرم.م"، 24 سنة، عاطل، مصاب بجرح بالقدم اليسرى، "ممدوح.م"، 22 سنة، عاطل، " شقيق الثاني"، مصاب بجرح بالقدم اليسري، و"ماجدة.ف" 55 سنة، ربة منزل، والدة الثاني والثالث، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وضم الطرف الثاني "مجدي.ع"، 39 سنة، عاطل، مصاب بجرح بالرأس، "محمد.ع" 36 سنة، عاطل، مصاب بجرح بالرأس والفم والقدم واليد اليسرى، "عصام.ع"، 53 سنة، شقيق الخامس والسادس، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، "وردة.م" 37 سنة، زوجة السابع " مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثاني والخامس، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها، كلاً منهما بذويه وتعدوا على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة محدثين ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أمام العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.