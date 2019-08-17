إيقاف أعمال بناء مخالفة في 4 عقارات بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شنّت الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعقارات دون ترخيص بأحياء وسط والمنتزه والعامرية ثان.

وقال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، أن وحدة التدخل السريع بالحي قامت أثناء المرور اليومي بفك شدة أساسات الدور الأرضي في عقار بعزبة ناصر صالح بسبب إقامتها دون تراخيص.

وفي نطاق حي وسط شن الحي حملة لفك شدة خشبية مخالفة في العقار الكائن بشارع السلام من الشرقاوي بالحضرة الجديدة، بحضور مفتشي المتابعة بالحي.

كما شن الحي حملة لفك شدة خشبية مخالفة في العقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض بنادي الصيد، منطقة محرم بك، بحضور مفتشي المتابعة بالحي.

وشن حي العامرية أول، اليوم، حملة أخرى قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق، أسفرت عن إيقاف أعمال أعمدة دور أرضى بقرية "طيبة 1"، وجرى التحفظ على حفار أثناء حفر بئر بقرية الكرنك بالنهضة.