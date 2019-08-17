الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بالسحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وأسفر الحملات التي استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس حال استقلالهما "دراجة نارية" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ، ميزان).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام الدراجة النارية في عملية النقل والترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.