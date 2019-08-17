السودان يسمح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الخرطوم

سمح السودان، اليوم الجمعة، لقناة الجزيرة القطرية بإعادة فتح مكتبها في الخرطوم، والذي أغلقته في 31 أيار/مايو الماضي، وفق ما أفاد مدير مكتب القناة في العاصمة السودانية، المسلمي الكباشي.
وقال الكباشي: ”وافقت لنا السلطات السودانية على معاودة عملنا في تغطية السودان“، متابعًا: ”الآن نحن أمام المكتب لاستلامه من السلطات التي وضعت يدها عليه عندما أوقفتنا عن العمل“ .
وكانت السلطات السودانية قد قررت حينها سحب تراخيص عمل مراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة، في أوج التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
واضطر موظفو القناة آنذاك لتسليم معداتهم وإغلاق المكتب بعد إبلاغهم قرار المجلس العسكري السوداني.
ويتّهم مراقبون وسودانيون قناة الجزيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية، على غرار اتهامات أخرى بتأجيج الأزمات في دول المنطقة.
فيما تنفي الدوحة وشبكتها الإخبارية هذه الاتهامات.
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