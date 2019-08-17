بينهم شقيق زعيم طالبان.. مقتل 4 أشخاص بانفجار مسجد جنوب غرب باكستان

قتل 4 أشخاص بينهم شقيق زعيم طالبان الأفغانية، وأصيب 20 آخرون، جراء انفجار استهدف مسجدًا جنوب غرب باكستان اليوم الجمعة، وفقًا للشرطة ومصادر محلية، توقعت ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترًا من مدينة كويتا، قُتل بالانفجار. وقد نقلت ”رويترز“ عن مصدرين في حركة طالبان، أن شقيق زعيم الحركة الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين القتلى الأربعة.

وأشار أحد المصدرين إلى أنّ حفيظ أحمد الله، الذي قتل في الانفجار، هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.وقال عبد الرزاق تشميا قائد شرطة كويتا، إن الانفجار ”نُفّذ بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام“.

ورجح شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة ”ارتفاع عدد القتلى؛ نظرًا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة“.وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط انفصاليون ومتشددون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.