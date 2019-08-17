السعودية واليمن تؤكدان أهمية توحيد الصف لإنهاء الخطر الإيراني في عدن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال الميليشيات

الحوثية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم السبت، أن الأمير خالد والبركاني شددا - خلال لقائهما - على خدمة الشعب اليمني،

وعلى الدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة تجاه اليمن.وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الجانبين استعراضا ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة، للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.