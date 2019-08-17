وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسي لمستخدمي مطار بيروت

أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ببلوغ عدد مستخدمي مطار بيروت رقما قياسيا بـ22 ألفا و800 مسافر في يوم واحد أمس الجمعة، وشكرت المسافرين لتحملهم "تعب العجقة

وغردت الحسن على "تويتر" بالقول: "مبارح وصل عدد المغادرين من المطار أعلى رقم بتاريخ لبنان هو 22 ألف و800

مسافر. أنا بتفهم معاناة المسافرين وبدي أشكرن لانن عم يتحملوا معنا تعب العجقة. وبأكد إنو عم نعمل كل شي لنخلص من هل الوضع ورح نقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".

وكانت الحسن قد اتصلت مؤخرا بالفنانة نانسي

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عجرم للاستفسار منها عما حصل معها في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وجعلها ترفع صوتها من طول انتظارها مع رضيعها في صالات المطار.

وأعربت الحسن خلال الاتصال، عن حرصها على حقوق الأم اللبنانية وتسهيل أمورها أثناء السفر.

كما اتفقت الحسن وعجرم على التعاون بما فيه مصلحة السياحة في لبنان، وخصوصا خلال موسم الاصطياف الذي يتفاءل فيه البلد خيرا لنهوض اقتصاده.