وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسي لمستخدمي مطار بيروت

أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ببلوغ عدد مستخدمي مطار بيروت رقما قياسيا بـ22 ألفا و800 مسافر في يوم واحد أمس الجمعة، وشكرت المسافرين لتحملهم "تعب العجقة
وغردت الحسن على "تويتر" بالقول: "مبارح وصل عدد المغادرين من المطار أعلى رقم بتاريخ لبنان هو 22 ألف و800مسافر. أنا بتفهم معاناة المسافرين وبدي أشكرن لانن عم يتحملوا معنا تعب العجقة. وبأكد إنو عم نعمل كل شي لنخلص من هل الوضع ورح نقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".
وكانت الحسن قد اتصلت مؤخرا بالفنانة نانسي
وأعربت الحسن خلال الاتصال، عن حرصها على حقوق الأم اللبنانية وتسهيل أمورها أثناء السفر.
كما اتفقت الحسن وعجرم على التعاون بما فيه مصلحة السياحة في لبنان، وخصوصا خلال موسم الاصطياف الذي يتفاءل فيه البلد خيرا لنهوض اقتصاده.
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