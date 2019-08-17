التحالف يلقي قنابل مضيئة فوق مواقع "الانتقالي" في عدن

أكد شهود عيان لوكالة "رويترز" أن طائرات حربية تابعة للتحالف العربي ألقت فجر اليوم السبت قنابل ضوئية قرب معسكرات سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن.

وجاء ذلك قبيل تأكيد وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بدء "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا والمطالب باستقلال جنوب اليمن بسحب قواته إلى مواقعها السابقة ومباشرتها في إخلاء مقرات الحكومة اليمنية بعد أن فرضت قوات المجلس الأسبوع الماضي سيطرتها عليها جراء النزاع الذي اندلع بينه وقوات الحكومة.

وأصدرت قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد بمديرية ردفان في محافظة لحج الموالية لقوات المجلس الانتقالي بيانا شددت فيه على أنها تعرضت لتهديدات بالقصف أعقبها تحليق طائرات التحالف قرب قاعدتها وإطلاق قنابل مضيئة "في محاولة منها للكشف وربما القصف والاستهداف".

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وشددت قيادة اللواء التابع لقوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا على رفضها الانسحاب بالكامل من عدن، وتابعت: "لن نتراجع ولن نتزحزح ولن تخيفنا طائراتهم فعزيمتنا كالجبال ولن تنحني وفي

حال تعرضنا لأي قصف سيلاقون الرد من شعب الجنوب وكافه قادته".

وحذرت قيادة اللواء السعودية من مغبة استهداف مواقعها، قائلة إنه "في حال تعرضت معسكرات المقاومة الجنوبية الحليف الاستراتيجي الأول للتحالف العربي للقصف فإن شعب الجنوب من المهرة إلى باب المندب سيصير كتلة مشتعلة ستحرق ما تبقى من سلام واستقرار في اليمن والذي لم ولن تسلم منه السعودية".

وجاء ذلك على خلفية التصعيد المستمر في الأيام الأخيرة بعدن، وسط أنباء عن وجود خلافات بين السعودية والإمارات، أهم دولتين في التحالف العربي، ولاسيما بعد قرار أبوظبي خفض تواجدها العسكري في اليمن بشكل حاد.