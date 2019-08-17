الشرطة الإسرائيلية تلقى القبض على متظاهرين مناهضين للمدعى العام

ألقت قوات الأمن الإسرائيلة، القبض على أربعة من المتظاهرين ضد المدعى العام الإسرائيلي "أفيخاي ماندلبليت" في بـ"فتاح تكفا" واحتُجز ثلاثة آخرون لاستجوابهم، بعد استخدامهم لمكبرات صوت في الشارع الذي يمر منه وهو في طريقه إلي الكنيس اليهودى للصلاة، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وصرحت الشرطة، أنه على الرغم من الإرشادات الصادرة هذا الأسبوع والتي تحدد موقع الاحتجاج، وتوقيته واستخدام وسائل الإعلان، خالف المتظاهرون ذلك، ورفضوا طلب الشرطة بمرافقتهم إلي مركز الشرطة، كما أن سبعة منهم استخدموا مكبرات الصوت وأزعجوا رجال الشرطة

أثناء قيامهم بواجباتهم.

وقال المحامي "دانييل فارمر"، الذي يمثل جزء من المحتجين الذين تم اعتقالهم، أن خمسة منهم ما زالوا محتجزين في مركز شرطة المدينة ، على الرغم من أنه قد وعد بالإفراج عنهم جميعًا خلال الليل.

وقام ناشط إسرائيلي بالتغريد على تويتر بأن المحتجزين في مركز الشرطة كانوا متوجهين إلى حفلة خاصة في "بتاح تكفا" ، وبدلاً من الاحتفال بـ عيد الحب اليهودي كما هو مخطط له،

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أمضوا وقتهم في مركز للشرطة"

أعلن قائد شرطة المنطقة المركزية بإسرائيل أنه قد تم حظر الاحتجاجات في الشوارع المجاورة للمدعى العام الإسرائيلي ولن يسمح بالتظاهر إلا في ميدان "غورين"، كما إنه يمكن تنظيم مظاهرة هادئة لما يصل إلى خمسة أشخاص في شارع "ميسنر".

وسمحت الشرطة الإسرائيلية بالاحتجاجات مساء السبت لحوالي نصف ساعة، وخلال الأسبوع يمكن التظاهر فقط في ميدان "غورين" يوم الثلاثاء ولمدة ثلاث ساعات فقط. ويمكن تغيير تاريخ المظاهرة فقط بالتنسيق مع الشرطة.

ورداً على بيان الشرطة ، قال المحامي "دانييل فارمر" ، الذي يمثل بعض المتظاهرين ، إن ذلك محاولة لكبح المتظاهرين المتجهين إلي منزل ماندلبليت ومحاولة لإبعاد المحتجين عن الكنيس حيث يصلي.