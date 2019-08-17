رئيسة مجلس النواب الأمريكي تندد بـ"ضعف" ترامب ونتنياهو

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قرار إسرائيل منع مشرعتين في المجلس من زيارتها، منددة بـ"ضعف" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقالت بيلوسي في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت تعليقا على قرار إسرائيل أمس الجمعة منع المشرعتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتملة، إن ترامب ونتنياهو عاجزان عن الإضرار بالعلاقات القديمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتابعت: "لا يمكننا السماح بأن يصبح ضعفهما عائقًا أمام علاقاتنا المتطورة".

وأشارت بيلوسي إلى أن التزام واشنطن بعلاقاتها مع تل أبيب لا يتوقف على

أي زعيم، ولذلك لن تكون للحادث الأخير تداعيات طويلة الأمد، وخاصة في ما يتعلق بالمساعدات الأمريكية التي تحتاج إلى الموافقة من الكونغرس.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي والمرشح المحتمل عن حزبه لانتخابات الرئاسة المقبلة بيرني ساندرز، إن هذا التطور لم يكن مستبعدا، واتهم ترامب بالعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الطائفي.

وانتقد ساندرز، وهو من أصول يهودية بشدة قرار حظر دخول أعضاء في الكونجرس الأمريكي إسرائيل معتبرا إياه إساءة إلى الولايات المتحدة، وذكّر تل أبيب بأنها

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تحصل من واشنطن على مساعدات مالية بمليارات الدولارات.

وتابع: "إذا لم ترغب إسرائيل في أن يزور أعضاء في الكونغرس أراضيها لمشاهدة الوضع فيها بعيونهم... ربما تستطيع أن تمتنع باحترام عن تلقي مليارات الدولارات التي نهديها لها".

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في غضون ذلك، هاجم ترامب المشرعة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينية، لرفضها المقترح الإسرائيلي عليها لزيارة الضفة الغربية ولقاء جدتها المقيمة هناك.

وقال على "تويتر" إن إسرائيل استجابت بسرعة لطلب طليب، لكن الأخيرة رفضت هذه الموافقة "بشكل بغيض"، مضيفا أن المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو جدة المشرعة التي لن تضطر للقاء حفيدتها.